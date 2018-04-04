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7 апреля, 13:15
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    В Facebook признали, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей

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    В Facebook признали, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей

    В Facebook признали, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей

    Компания Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в соцсети.

    Руководство компании Facebook полагает, что компания Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей соцсети, а не 50 миллионов, как предполагалось ранее.

    Майк Шрепфер, технический директор Facebook: «Мы полагаем, личные данные до 87 млн человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica».

    В компании Facebook заявили, что ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей.

    Сообщение пресс-службы компании Facebook: «С этого дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями компании, будут получать доступ к событию».

    Также в компании сообщили, что Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, статуса отношений, списку друзей, истории образования и трудоустройства и других личных пользовательских данных.

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    Напомним, в середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, предлагала им адресную политическую рекламу и в итоге могла серьезно повлиять на исход выборов президента США, которые выиграл Дональд Трамп. Из-за скандала компания в марте компания подешевела на 20%. Основатель Facebook Марк Цукерберг признал вину в утечке информации и согласился в середине апреля дать показания в Конгрессе.

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