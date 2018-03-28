Facebook сделает систему контроля за личными данными простой и понятной людям

Сегодня социальная сеть Facebook объявила, что предоставит пользователям новые средства контроля за своей личной информацией. Такие действия можно расценить как попытку минимизировать убытки от скандала, связанного как раз с утечкой данных, тем более что ущерб огромный и репутационный, и финансовый.
Из-за него компания уже подешевела на 20%.
Сегодня Facebook сообщил, что кардинально меняет систему контроля пользователя над своими личными данными. Прежде всего, она станет проще и понятнее. Сейчас если человек не хочет автоматически делиться с Facebook телефонными контактами, то предстоит долгое и сложное детективное расследование.
Теперь же появится новое меню личных данных, в нем гораздо проще будет посмотреть или стереть лайки и комментарии, а также удалить аккаунт. В компании говорят, что реформа планировалась и раньше, но происходит она сейчас на фоне грандиозного скандала с утечкой личных данных.
В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, а затем предлагала им адресную политическую рекламу и в итоге могла серьезно повлиять на исход американских выборов, которые выиграл Трамп.
Основатель Facebook Марк Цукерберг не сразу, но все-таки признал вину в утечке информации и согласился в середине апреля дать показания перед американским Конгрессом. Тем временем три американских пользователя сегодня подали в суд на Facebook и потребовали возмещения убытков. Сумма претензий не указывается.
Теперь же появится новое меню личных данных, в нем гораздо проще будет посмотреть или стереть лайки и комментарии, а также удалить аккаунт. В компании говорят, что реформа планировалась и раньше, но происходит она сейчас на фоне грандиозного скандала с утечкой личных данных.
В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, а затем предлагала им адресную политическую рекламу и в итоге могла серьезно повлиять на исход американских выборов, которые выиграл Трамп.
Основатель Facebook Марк Цукерберг не сразу, но все-таки признал вину в утечке информации и согласился в середине апреля дать показания перед американским Конгрессом. Тем временем три американских пользователя сегодня подали в суд на Facebook и потребовали возмещения убытков. Сумма претензий не указывается.
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