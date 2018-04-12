Генсек ООН обсудил ситуацию в Сирии с представителями постоянных членов Совбеза

Антониу Гутерриш провел встречу с «пятеркой» постоянных членов Совбеза ООН по вопросу ситуации в Сирии и призвал их не допустить выхода ситуации
из-под контроля.
Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш выразил сожаление, что Совбез ООН до сих пор не пришел к компромиссу по вопросу расследования предполагаемых химатак в Сирии. Гутерреш обсудил с постпредами пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ситуацию провалом трех резолюций об использовании химического оружия в Сирии, пишет РИА Новости.
Из заявления генсека ООН Антониу Гутерриша: «Сегодня я вновь поделился с постпредами пяти государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля. Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев».
Накануне Совбез ООН провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза, подразумевающий санкционирование Совбезом силового ответа в адрес Сирии. А США и их союзники не приняли предложенный Россией итоговый документ о проведении независимого расследования предполагаемых химатак. После этого РФ выставила на голосование еще один проект резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, но и этот документ не набрал нужные 9 голосов.
Напомним, в среду Дональд Трамп выступил с новым воинственным заявлением о том, что России надо быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме утверждают, что это сообщение, опубликованное в странице Трампа в Twitter, застало врасплох советников президента США. Владимир Путин заявил, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает.
Из заявления генсека ООН Антониу Гутерриша: «Сегодня я вновь поделился с постпредами пяти государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля. Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев».
Накануне Совбез ООН провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза, подразумевающий санкционирование Совбезом силового ответа в адрес Сирии. А США и их союзники не приняли предложенный Россией итоговый документ о проведении независимого расследования предполагаемых химатак. После этого РФ выставила на голосование еще один проект резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, но и этот документ не набрал нужные 9 голосов.
Напомним, в среду Дональд Трамп выступил с новым воинственным заявлением о том, что России надо быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме утверждают, что это сообщение, опубликованное в странице Трампа в Twitter, застало врасплох советников президента США. Владимир Путин заявил, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает.
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