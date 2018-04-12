Специалисты МАК прибыли в Хабаровск для расследования причин крушения Ми-8

К расследованию крушения вертолета
Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске присоединятся двое специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Как передает «Интерфакс», двое специалистов Межгосударственного авиационного комитета прилетели в Хабаровск. Совместно со следователями Дальневосточного Следственного управления на транспорте специалисты МАК проведут осмотр места крушения вертолета, а также начнут работу с бортовыми самописцами вертолета.
В Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Ространснадзора сообщили, что проводимые ранее проверки не выявили серьезных нарушений технического обслуживания авиапарка компании «Восток». Специалисты ведомства проводят новую проверку.
Напомним, в среду, 11 апреля, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли все шесть человек, находившихся на борту. Вертолет рухнул на пустыре, на земле разрушений нет. В связи с произошедшей трагедией 12 апреля в Хабаровской области объявлено днем траура по погибшим.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас пока не исключены три версии причин авиакатастрофы: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. Известно, что в момент крушения вертолета была низкая облачность и шел дождь.
В Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Ространснадзора сообщили, что проводимые ранее проверки не выявили серьезных нарушений технического обслуживания авиапарка компании «Восток». Специалисты ведомства проводят новую проверку.
Напомним, в среду, 11 апреля, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли все шесть человек, находившихся на борту. Вертолет рухнул на пустыре, на земле разрушений нет. В связи с произошедшей трагедией 12 апреля в Хабаровской области объявлено днем траура по погибшим.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас пока не исключены три версии причин авиакатастрофы: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. Известно, что в момент крушения вертолета была низкая облачность и шел дождь.
Комментарии