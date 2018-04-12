Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Специалисты МАК прибыли в Хабаровск для расследования причин крушения Ми-8

    комментировать
    • Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
    Специалисты МАК прибыли в Хабаровск для расследования причин крушения <nobr>Ми-8</nobr>

    Специалисты МАК прибыли в Хабаровск для расследования причин крушения Ми-8

    Специалисты МАК прибыли в Хабаровск для расследования причин крушения <nobr>Ми-8</nobr>
  • Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

    • К расследованию крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске присоединятся двое специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

    Как передает «Интерфакс», двое специалистов Межгосударственного авиационного комитета прилетели в Хабаровск. Совместно со следователями Дальневосточного Следственного управления на транспорте специалисты МАК проведут осмотр места крушения вертолета, а также начнут работу с бортовыми самописцами вертолета.

    В Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Ространснадзора сообщили, что проводимые ранее проверки не выявили серьезных нарушений технического обслуживания авиапарка компании «Восток». Специалисты ведомства проводят новую проверку.

    смотретьПоявились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
    Напомним, в среду, 11 апреля, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли все шесть человек, находившихся на борту. Вертолет рухнул на пустыре, на земле разрушений нет. В связи с произошедшей трагедией 12 апреля в Хабаровской области объявлено днем траура по погибшим.

    смотретьНайденные в Хабаровске черные ящики разбившегося Ми-8 подлежат расшифровке
    Найденные в Хабаровске черные ящики разбившегося Ми-8 подлежат расшифровке
    Возбуждено уголовное дело. Сейчас пока не исключены три версии причин авиакатастрофы: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. Известно, что в момент крушения вертолета была низкая облачность и шел дождь.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru