В разбившемся в Хабаровске вертолете погибли сотрудники авиакомпании

Топливные баки рухнувшего сегодня в Хабаровске вертолета были заполнены практически до предела. Этим объясняется крупный пожар, возникший на месте авиакатастрофы. Площадь возгорания составила более 80 квадратных метров.
Сообщается, что это был так называемый тренировочный полет. На борту находились 6 человек. Все они погибли. Пилоты увели машину от жилых домов: Ми-8 совершил жесткую посадку хоть и в черте города, но на пустыре . Кадры, снятые в первые минуты после крушения, — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
Жуткий грохот и клубы густого черного дыма первыми заметили прохожие. Ми-8 совершил жесткую посадку всего в 200 метрах от жилых домов — на территории пустыря. Сразу после удара о землю на борту вспыхнул пожар.
К месту трагедии тут же выехали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Врачи констатировали: все, кто был на борту, погибли. Уже точно известно, что смертельные травмы получили сотрудники авиакомпании. Четверо командиров, бортпроводник и второй пилот — они выполняли учебно-тренировочный полет, но уже через 10 минут после взлета что-то пошло не так. Связаться с землей и передать сигнал бедствия, судя по всему, не успели. Из-за сильного пожара вертолет был полностью разрушен, однако среди обломков все же удалось найти черные ящики.
Алексей Петрук, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: «В настоящий момент пожар ликвидирован, на место выдвинулись все силы и средства — оперативная группа главного управления. Найдены два бортовых самописца, они изъяты Следственным комитетом для изучения».
Эксперты МАК уже приступили к расшифровке. Между тем в СК по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сыщикам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. Пока рассматривают несколько версий, в числе которых и плохая погода: известно, что в районе крушения шел снег с дождем, а видимость едва достигала 3 километров. Не исключено, что именно поэтому командиры снизили высоту, не заметив, как вертолет приблизился к так называемому антенному полю.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Жуткий грохот и клубы густого черного дыма первыми заметили прохожие. Ми-8 совершил жесткую посадку всего в 200 метрах от жилых домов — на территории пустыря. Сразу после удара о землю на борту вспыхнул пожар.
К месту трагедии тут же выехали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Врачи констатировали: все, кто был на борту, погибли. Уже точно известно, что смертельные травмы получили сотрудники авиакомпании. Четверо командиров, бортпроводник и второй пилот — они выполняли учебно-тренировочный полет, но уже через 10 минут после взлета что-то пошло не так. Связаться с землей и передать сигнал бедствия, судя по всему, не успели. Из-за сильного пожара вертолет был полностью разрушен, однако среди обломков все же удалось найти черные ящики.
Алексей Петрук, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: «В настоящий момент пожар ликвидирован, на место выдвинулись все силы и средства — оперативная группа главного управления. Найдены два бортовых самописца, они изъяты Следственным комитетом для изучения».
Эксперты МАК уже приступили к расшифровке. Между тем в СК по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сыщикам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. Пока рассматривают несколько версий, в числе которых и плохая погода: известно, что в районе крушения шел снег с дождем, а видимость едва достигала 3 километров. Не исключено, что именно поэтому командиры снизили высоту, не заметив, как вертолет приблизился к так называемому антенному полю.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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