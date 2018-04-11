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    Найденные в Хабаровске черные ящики разбившегося Ми-8 подлежат расшифровке

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    • Фото: МЧС РФ
    Найденные в Хабаровске черные ящики разбившегося <nobr>Ми-8</nobr> подлежат расшифровке

    Найденные в Хабаровске черные ящики разбившегося Ми-8 подлежат расшифровке

    Найденные в Хабаровске черные ящики разбившегося <nobr>Ми-8</nobr> подлежат расшифровке
  • Фото: МЧС РФ

    • Дальневосточные следователи выясняют обстоятельства крушения вертолета Ми-8, который разбился в Хабаровске. На борту находились 6 человек. Все они погибли.

    Ми-8 авиакомпании «Восток» совершил жесткую посадку во время тренировочного полета в пригороде краевой столицы и загорелся, обломки разлетелись в радиусе километра. Пожар уже удалось потушить, к работе приступили следователи. На месте трагедии обнаружены оба бортовых самописца. В оперативном штабе на месте ЧП заявили, что черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат расшифровке.

    В Хабаровск готовятся вылететь специалисты Межгосударственного авиационного комитета.
    Среди предварительных версий крушения рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

    смотретьПоявились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
    Если говорить о погоде, то сегодня среду в Хабаровске идет дождь, город окутал туман, который сильно ухудшает видимость. Власти региона заявили, что выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Руководство края пообещало тщательно расследовать причины аварии.

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