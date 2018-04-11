В Хабаровском крае после крушения Ми-8 объявили траур

В Хабаровском крае четверг, 12 апреля, объявлен днем траура по погибшим при крушении вертолета
Ми-8.
Соответствующее решение принял губернатор Вячеслав Шпорт. Он также выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «От себя лично и от имени правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования. Желаю вам мужества и стойкости в этот трудный час».
Как отметили в правительстве Хабаровского края, завтра по всему региону будет приспущены флаги. СМИ и учреждениям культуры предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.
Напомним, Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. В результате погибли все шесть человек, находившихся на борту.
По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются три версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. Специалисты приступили к работе с бортовыми самописцами.
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «От себя лично и от имени правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования. Желаю вам мужества и стойкости в этот трудный час».
Как отметили в правительстве Хабаровского края, завтра по всему региону будет приспущены флаги. СМИ и учреждениям культуры предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.
Напомним, Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. В результате погибли все шесть человек, находившихся на борту.
По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются три версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. Специалисты приступили к работе с бортовыми самописцами.
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