СМИ: вертолет разбился на улице Хабаровска

По предварительным данным, в результате падения вертолета на одну из улиц Хабаровска погибли люди.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, вертолет рухнул на одну из улиц Хабаровска.
Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, вертолет МИ-8 авиакомпании «Восток» совершил жесткую посадку что в районе улиц Антенная — Хирургическая.
По предварительной информации, на борту находилось 6 человек. Данных о числе погибших и пострадавших нет. Здания и сооружения на земле не получили разрушений. В Следственном комитете сообщили, что «есть погибшие». К месту происшествия отправлена группа следователей.
На место происшествия прибыли машины экстренных служб, пожарные и кареты скорой помощи. Ведутся следственные действия.
Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, вертолет МИ-8 авиакомпании «Восток» совершил жесткую посадку что в районе улиц Антенная — Хирургическая.
По предварительной информации, на борту находилось 6 человек. Данных о числе погибших и пострадавших нет. Здания и сооружения на земле не получили разрушений. В Следственном комитете сообщили, что «есть погибшие». К месту происшествия отправлена группа следователей.
На место происшествия прибыли машины экстренных служб, пожарные и кареты скорой помощи. Ведутся следственные действия.
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