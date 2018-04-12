Гражданские самолеты не приближаются к побережью Сирии

Авиакомпании изменили маршруты в Восточном Средиземноморье после предупреждения европейского авиаконтроля и угроз США о возможном нанесении удара по Сирии.
К побережью Сирии гражданские самолеты не приближаются. На карте полетов хорошо видно, что правее Кипра над морем образовалось пустое воздушное пространство. И это, конечно, очень серьезный звонок о том, что ситуация в регионе накалена до предела.
Напомним, накануне Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье «в связи с возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов».
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угрожающего сообщения Трампа, казалось, что удар по Сирии неизбежен. Обсуждался скорее возможный масштаб атаки. Но сейчас в Белом доме сообщают, что окончательное решение все еще не принято. Остается только вопрос: сможет ли президент США отыграть ситуацию назад, даже если захочет? Корреспондент НТВ Алексей Гордеев собрал мнения экспертов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, накануне Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье «в связи с возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов».
Еще днем, особенно после появившегося в Twitter
угрожающего сообщения Трампа, казалось, что удар по Сирии неизбежен. Обсуждался скорее возможный масштаб атаки. Но сейчас в Белом доме сообщают, что окончательное решение все еще не принято. Остается только вопрос: сможет ли президент США отыграть ситуацию назад, даже если захочет? Корреспондент НТВ Алексей Гордеев собрал мнения экспертов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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