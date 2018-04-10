СМИ: авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами из-за ситуации в Сирии

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение ближайших 72 часов.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники, Европейское агентство по безопасности полетов предупреждает авиакомпании о необходимости соблюдать осторожность при планировании полетов рядом с Восточным Средиземноморьем в районе полетной информации «Никосия», «в связи с возможностью нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/или ракет класса воздух-земля в течение следующих 72 часов и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования».
ТАСС со ссылкой на источники также сообщает, что Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии. До этого президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о реакции его страны на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад сразу же обвинил в произошедшем правительство Сирии, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения хиоружия не нашли. А эксперты Организации по запрещению химоружия еще только собираются отправиться на место происшествия для проверки сообщений о химатаке.
Во вторник стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В Пентагоне назвал эту операцию у берегов Сирии «плановой».
ТАСС со ссылкой на источники также сообщает, что Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии. До этого президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о реакции его страны на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад сразу же обвинил в произошедшем правительство Сирии, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения хиоружия не нашли. А эксперты Организации по запрещению химоружия еще только собираются отправиться на место происшествия для проверки сообщений о химатаке.
Во вторник стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В Пентагоне назвал эту операцию у берегов Сирии «плановой».
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