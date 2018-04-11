«Калибр» vs «Томагавк»: СМИ узнали о российском оружии для ответного удара по базам США

В прессе появилась информация об оружии, которое Россия и Соединенные Штаты могут применить в случае обострения ситуации в Сирии.
Как пишет The National Interest, Вашингтон в случае удара по Сирии способен применить крылатые ракеты и задействовать самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики, Москва же может ответить своими крылатыми ракетами.
По информации издания, по объектам в Сирии Соединенные Штаты могут выпустить крылатые ракеты «Томагавк» и AGM-86, которые, как предполагается, способны обойти размещенные на территории САР российские ЗРК С-300В4 и С-400. Сообщается, что в распоряжении Пентагона имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-невидимки F-22 Raptor, которые российским системам ПВО под силу обнаружить.
Как сообщает The National Interest, Россия может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе, для этого в распоряжении Москвы имеются крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.
Накануне стало известно, что ударная группа американских ВМС во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» покинула пункт постоянной дислокации. В походе также участвуют ракетный крейсер и несколько ракетных эсминцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что к сирийским берегам направляются два американских корабля -«Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о мерах против Дамаска. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям.
По информации издания, по объектам в Сирии Соединенные Штаты могут выпустить крылатые ракеты «Томагавк» и AGM-86, которые, как предполагается, способны обойти размещенные на территории САР российские ЗРК С-300В4 и С-400. Сообщается, что в распоряжении Пентагона имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-невидимки F-22 Raptor, которые российским системам ПВО под силу обнаружить.
Как сообщает The National Interest, Россия может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе, для этого в распоряжении Москвы имеются крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.
Накануне стало известно, что ударная группа американских ВМС во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» покинула пункт постоянной дислокации. В походе также участвуют ракетный крейсер и несколько ракетных эсминцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что к сирийским берегам направляются два американских корабля -«Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о мерах против Дамаска. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям.
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