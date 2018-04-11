Командиру тушившего пожар в «Зимней вишне» расчета предъявили обвинение

Пожарному Сергею Генину, против которого было возбуждено уголовное дело в халатности, предъявили обвинение.
Сергею Генину, начальнику пожарного звена, тушившего пожар в кемеровском торговом центре, предъявлено обвинение в халатности. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России начальнику караула пожарно-спасательной части №2 федерального государственного казенного учреждения „1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области“ Сергею Генину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения».
Ранее в среду стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Генина. По версии следствия, Генин не послушал очевидца пожара в «Зимней вишне», указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале. Командира звена теперь могут признать виновным в гибели по меньшей мере 37 человек.
Петренко добавила, что сотрудники СК РФ продолжают собирать данные, которые имеют значение для расследования трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В настоящее время фигурантами уголовного дела о пожаре, кроме Генина, являются семь человек.
Светлана Петренко: «Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, генеральный директор ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Юлия Богданова, которая… неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания, и начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, которая, по версии следствия, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса „Зимняя вишня“».
Петренко подчеркнула, что в расследовании дела очень важно не делать поспешных решений, пока не собраны все данные.
Напомним, всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России начальнику караула пожарно-спасательной части №2 федерального государственного казенного учреждения „1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области“ Сергею Генину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения».
Ранее в среду стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Генина. По версии следствия, Генин не послушал очевидца пожара в «Зимней вишне», указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале. Командира звена теперь могут признать виновным в гибели по меньшей мере 37 человек.
Петренко добавила, что сотрудники СК РФ продолжают собирать данные, которые имеют значение для расследования трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В настоящее время фигурантами уголовного дела о пожаре, кроме Генина, являются семь человек.
Светлана Петренко: «Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, генеральный директор ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Юлия Богданова, которая… неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания, и начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, которая, по версии следствия, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса „Зимняя вишня“».
Петренко подчеркнула, что в расследовании дела очень важно не делать поспешных решений, пока не собраны все данные.
Напомним, всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Комментарии