В МЧС вступились за командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»

Командир пожарного звена, против которого было возбуждено уголовное дело, при тушении пожара в кемеровском ТЦ действовал строго по уставу, заявили в МЧС.
Командир пожарного звена Сергей Генин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о халатности, действовал при тушении пожара в кемеровском торговом центре строго по уставу. Возбуждение уголовного дела еще не означает, что Генин виновен, виновность может установить только суд, заявили сегодня ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Представитель пресс-службы МЧС РФ: «Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Так, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах».
В пресс-службе объяснили, что пожарные обязаны подчиняться командам руководителя тушения пожара (РТП) — человека, у которого есть все данные о распространении огня и строении здания.
Представитель пресс-службы МЧС РФ: «Команды РТП на пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны».
По данным ведомства, Генину было приказано провести разведку на 4 этаже торгового центра, а в той части здания, куда ему советовали пойти очевидцы, работал другой пожарный расчет.
Представитель пресс-службы МЧС РФ: «Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет».
Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении Сергея Генина. По данным следствия, Генин не послушал очевидца пожара в «Зимней вишне», указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале. Командира звена теперь могут обвинить в гибели по меньшей мере 37 человек.
Всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Представитель пресс-службы МЧС РФ: «Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Так, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах».
В пресс-службе объяснили, что пожарные обязаны подчиняться командам руководителя тушения пожара (РТП) — человека, у которого есть все данные о распространении огня и строении здания.
Представитель пресс-службы МЧС РФ: «Команды РТП на пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны».
По данным ведомства, Генину было приказано провести разведку на 4 этаже торгового центра, а в той части здания, куда ему советовали пойти очевидцы, работал другой пожарный расчет.
Представитель пресс-службы МЧС РФ: «Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет».
Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении Сергея Генина. По данным следствия, Генин не послушал очевидца пожара в «Зимней вишне», указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале. Командира звена теперь могут обвинить в гибели по меньшей мере 37 человек.
Всего при страшном пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
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