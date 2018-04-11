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    СК возбудил дело против командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Киселев
    СК возбудил дело против командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»

    СК возбудил дело против командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»

    СК возбудил дело против командира звена, тушившего пожар в «Зимней вишне»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Киселев

    • СК возбудил уголовное дело о халатности против командира пожарного звена, тушившего пожар в кемеровском торговом центре.

    Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следователей, когда очевидцы показали Генину самый короткий путь к кинозалу, в котором находились люди, он не послушал их, не сверился с планом здания и повел звено длинным путем, ведущим к запертой двери. Пожарным пришлось идти назад, и из-за этого они не успели вывести людей из кинозала.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ „Зимняя вишня“ в кинозале №2».

    Петренко добавила, что сейчас у Генина дома идет обыск. В ближайшее время пожарный будет задержан.

    Напомним, после страшного пожара в «Зимней вишне» родственники погибших и пострадавших обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия пожарных. В частности, житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший при пожаре жену, сестру и троих детей, требовал выяснить, действительно ли пожарные прибыли в торговый центр вовремя и почему при тушении не использовались вертолеты.

    Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

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