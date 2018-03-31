СК по просьбе родственников жертв трагедии в Кемерове проверит работу пожарных

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по итогам встречи с кемеровчанами поручил проверить работу пожарных.
Следственный комитет РФ: «Во время встречи кемеровчан с Александром Бастрыкиным родственники погибших и пострадавших обратили внимание главы ведомства на действия пожарных при ликвидации возгорания и попросили дать им правовую оценку».
Бастрыкин поручил тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре, сообщает сайт ведомства.
Ранее Игорь Востриков, потерявший в результате пожара в «Зимней вишне» троих детей, супругу и сестру, опубликовал в Сети видеообращение, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты. Решение запереть детей в одном из кинозалов якобы принял некий мужчина, находившийся внутри. Он спасся. Востриков также задался вопросом, почему при тушении пожара не была задействована вертолетная техника, а также выразил недоверие информации о том, что пожарные прибыли на место ЧП вовремя.
По последним данным, в результате трагедии, произошедшей 25 марта в «Зимней вишне», погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Бастрыкин поручил тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре, сообщает сайт ведомства.
Ранее Игорь Востриков, потерявший в результате пожара в «Зимней вишне» троих детей, супругу и сестру, опубликовал в Сети видеообращение, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты. Решение запереть детей в одном из кинозалов якобы принял некий мужчина, находившийся внутри. Он спасся. Востриков также задался вопросом, почему при тушении пожара не была задействована вертолетная техника, а также выразил недоверие информации о том, что пожарные прибыли на место ЧП вовремя.
По последним данным, в результате трагедии, произошедшей 25 марта в «Зимней вишне», погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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