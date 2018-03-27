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    МЧС: пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    МЧС: пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

    МЧС: пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

    МЧС: пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • В Кемеровской области продолжают выяснять причины масштабного пожара, унесшего жизни 64 посетителей торгового центра «Зимняя вишня».

    Как говорится в заявлении МЧС РФ, которое приводит РИА Новости, на момент прибытия в «Зимней вишне» уже горели три кинозала и зоопарк, а весь третий этаж был сильно задымлен.

    МЧС РФ: «В 12:15 по прибытию на место чрезвычайной ситуации огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу».

    Напомним, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из них — дети. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много отдыхающих. Разбор завалов в сгоревшем здании продолжается. Наиболее вероятная причина случившегося связана с замыканием электропроводки, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Александр Бастрыкин: «Очаг возгорания — детская игровая площадка, четвертый этаж. Там две версии — либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня».

    смотреть«Из-за халатности и разгильдяйства»: Путин о причинах пожара в кемеровском ТЦ
    «Из-за халатности и разгильдяйства»: Путин о причинах пожара в кемеровском ТЦ
    Во вторник президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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