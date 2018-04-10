Юрист Telegram показал ФСБ «ключи от мессенджера»

Юрист Telegram Павел Чиков опубликовал в своем
Telegram-канале фото шуточного обращения Павла Дурова к главе ФСБ Александру Бортникову.
На снимке, который опубликовал Павел Чиков, представлено якобы заявление владельца Telegram Павла Дурова на имя директора ФСБ с текстом: «Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями». На листе с «заявлением» лежит связка из двух металлических ключей, которая прикрывает якобы подпись основателя.
Напомним, разговоры о скорой блокировке Telegram в России начали звучать после того, как Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Однако 2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, так как это технически невозможно. 6 апреля в суд поступил иск Роскомнадзора с просьбой о блокировке Telegram.
Глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что в вопросе блокировке ведомство будет действовать последовательно, поэтому сейчас чиновники ждут решения суда.
Напомним, разговоры о скорой блокировке Telegram в России начали звучать после того, как Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Однако 2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, так как это технически невозможно. 6 апреля в суд поступил иск Роскомнадзора с просьбой о блокировке Telegram.
Глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что в вопросе блокировке ведомство будет действовать последовательно, поэтому сейчас чиновники ждут решения суда.
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