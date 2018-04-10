Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    Юрист Telegram показал ФСБ «ключи от мессенджера»

    3 комментария
    • Фото: Павел Чиков / t.me
    Юрист Telegram показал ФСБ «ключи от мессенджера»

    Юрист Telegram показал ФСБ «ключи от мессенджера»

    Юрист Telegram показал ФСБ «ключи от мессенджера»
  • Фото: Павел Чиков / t.me

    • Юрист Telegram Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале фото шуточного обращения Павла Дурова к главе ФСБ Александру Бортникову.

    На снимке, который опубликовал Павел Чиков, представлено якобы заявление владельца Telegram Павла Дурова на имя директора ФСБ с текстом: «Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями». На листе с «заявлением» лежит связка из двух металлических ключей, которая прикрывает якобы подпись основателя.

    Напомним, разговоры о скорой блокировке Telegram в России начали звучать после того, как Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.

    смотретьРоскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Однако 2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, так как это технически невозможно. 6 апреля в суд поступил иск Роскомнадзора с просьбой о блокировке Telegram.

    Глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что в вопросе блокировке ведомство будет действовать последовательно, поэтому сейчас чиновники ждут решения суда.

    Новости по теме

    Возможная блокировка Telegram

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru