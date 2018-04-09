В Кемерове предложили создать фонд помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ бизнесменам

Власти Кемерова рассматривают вопрос о создании фонда для помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» предпринимателям. Треть собственников помещений в ТЦ потеряла при пожаре все имущество.
Власти Кемерова и региональные общественные организации начали разработку плана помощи бизнесменам, пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По данным городской администрации, почти треть арендаторов площадей в торговом центре — 38 из 120 — потеряли при пожаре все имущество. У многих из них остались кредиты.
Среди вариантов помощи предпринимателям — рефинансирование кредитов и пересмотр графиков платежей, сообщила «Интерфаксу» бизнес-омбудсмен региона Елена Латышенко.
Елена Латышенко, бизнес-омбудсмен Кемеровской области: «Для многих предпринимателей существует проблема кредитов, особенно тех, кто на пожаре утратил бизнес полностью. „Сбербанк“ готов индивидуально рассматривать ситуации, также мы готовим обращение в другие банки, чтобы они отнеслись с пониманием и предложили какие-то варианты по разрешению вопросов с кредитами».
Кроме того, сообщила Латышенко, рассматривается вопрос о создании фонда для помощи предпринимателям. В настоящее время бизнесменам оказывают юридическую помощь. Также власти Кемерова уже подготовили реестр свободных торговых площадей в городе.
Елена Латышенко: «Здесь речь идет о готовности бизнеса помочь другому бизнесу. Есть обращения от предпринимателей, которые готовы на льготных условиях предоставлять оборудование и торговые площади».
Напомним, на прошлой неделе инициативная группа собственников помещений в сгоревшем торговом центре обратилась к местным властям с просьбой не сносить здание целиком. Предприниматели требовали дополнительной экспертизы технического состояния здания, утверждая, что бетонное здание бывшей кондитерской фабрики уцелело, а восстановлению не подлежит только пристройка. При этом ранее городские власти заявляли, что сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут, а на пожарище откроют сквер памяти. По словам врио губернатора области Сергея Цивилёва, судьбу территории сгоревшего ТЦ должны решить жители города, в первую очередь семьи погибших и пострадавших.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Среди вариантов помощи предпринимателям — рефинансирование кредитов и пересмотр графиков платежей, сообщила «Интерфаксу» бизнес-омбудсмен региона Елена Латышенко.
Елена Латышенко, бизнес-омбудсмен Кемеровской области: «Для многих предпринимателей существует проблема кредитов, особенно тех, кто на пожаре утратил бизнес полностью. „Сбербанк“ готов индивидуально рассматривать ситуации, также мы готовим обращение в другие банки, чтобы они отнеслись с пониманием и предложили какие-то варианты по разрешению вопросов с кредитами».
Кроме того, сообщила Латышенко, рассматривается вопрос о создании фонда для помощи предпринимателям. В настоящее время бизнесменам оказывают юридическую помощь. Также власти Кемерова уже подготовили реестр свободных торговых площадей в городе.
Елена Латышенко: «Здесь речь идет о готовности бизнеса помочь другому бизнесу. Есть обращения от предпринимателей, которые готовы на льготных условиях предоставлять оборудование и торговые площади».
Напомним, на прошлой неделе инициативная группа собственников помещений в сгоревшем торговом центре обратилась к местным властям с просьбой не сносить здание целиком. Предприниматели требовали дополнительной экспертизы технического состояния здания, утверждая, что бетонное здание бывшей кондитерской фабрики уцелело, а восстановлению не подлежит только пристройка. При этом ранее городские власти заявляли, что сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут, а на пожарище откроют сквер памяти. По словам врио губернатора области Сергея Цивилёва, судьбу территории сгоревшего ТЦ должны решить жители города, в первую очередь семьи погибших и пострадавших.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
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