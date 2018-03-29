Сгоревший в Кемерове торговый центр превратился в груду обломков: видео

Сегодня в Москву на генетическую экспертизу доставили останки погибших при пожаре в Кемерове. Специалистам предстоит установить личности 37 человек.
Сейчас над кинозалами ТРЦ «Зимняя вишня» зияют огромные дыры. Металлические балки здесь попросту провалились. И это при том, что до места, где начался пожар более сотни метро. Это вообще в другом конце здания, если обойти вокруг сгоревшие карусели.
Предполагаемый очаг возгорания — парк аттракционов на четвертом этаже. По предварительной версии, огонь вспыхнул там, где находились сухой бассейн и батуты. Здесь же находится малозаметный аварийный выход. В день пожара он оказался запертым.
На третьем этаже, прямо под кинотеатром находился мебельный магазин и контактный зоопарк. Температура во время пожара была настолько высокой, что искорежило и колонны, и потолки. Здесь не уцелело ни одной перегородки. Все, что выгорело, вывезли на свалку. Под грудой обломков спасатели до последнего надеялись найти выживших.
Уже в первые дни после трагедии, не дожидаясь результатов обследования здания, власти заявили — сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут. На месте пожарища планируют разбить сквер памяти, передает корреспондент Михаил Чернов.
Предполагаемый очаг возгорания — парк аттракционов на четвертом этаже. По предварительной версии, огонь вспыхнул там, где находились сухой бассейн и батуты. Здесь же находится малозаметный аварийный выход. В день пожара он оказался запертым.
На третьем этаже, прямо под кинотеатром находился мебельный магазин и контактный зоопарк. Температура во время пожара была настолько высокой, что искорежило и колонны, и потолки. Здесь не уцелело ни одной перегородки. Все, что выгорело, вывезли на свалку. Под грудой обломков спасатели до последнего надеялись найти выживших.
Уже в первые дни после трагедии, не дожидаясь результатов обследования здания, власти заявили — сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут. На месте пожарища планируют разбить сквер памяти, передает корреспондент Михаил Чернов.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
Комментарии