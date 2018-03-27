Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео

В соцсетях опубликовано еще одно видео из кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», в котором в результате масштабного пожара погибли более 60 человек.
Очевидцы сняли, предположительно, один из залов кинотеатра, в котором трагически погибли взрослые и маленькие посетители ТЦ. На кадрах сотрудники МЧС ведут аварийно-спасательные работы. На месте трагедии кранами достают обгоревшие конструкции, в стенах здания торгового центра выпиливают большие отверстия, через которые выбрасывают мусор.
Начальник кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Яковлев в интервью ТАСС сообщили, что поиск людей продолжается. К разбору завалов привлечены студенты. Торговый центр будет расчищен от мусора к 12:00 по местному времени (16:00 мск). После этого начнется оценка устойчивости конструкций здания. Накануне глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что «Зимняя вишня» будет снесена.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.
Начальник кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Яковлев в интервью ТАСС сообщили, что поиск людей продолжается. К разбору завалов привлечены студенты. Торговый центр будет расчищен от мусора к 12:00 по местному времени (16:00 мск). После этого начнется оценка устойчивости конструкций здания. Накануне глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что «Зимняя вишня» будет снесена.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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