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    Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео. Кемерово, видеонаблюдение, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео

    Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео

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    • Фото: twitter.com
    Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео

    Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео

    Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри: видео
    • Фото: twitter.com

      • В соцсетях опубликовано еще одно видео из кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», в котором в результате масштабного пожара погибли более 60 человек.

      Очевидцы сняли, предположительно, один из залов кинотеатра, в котором трагически погибли взрослые и маленькие посетители ТЦ. На кадрах сотрудники МЧС ведут аварийно-спасательные работы. На месте трагедии кранами достают обгоревшие конструкции, в стенах здания торгового центра выпиливают большие отверстия, через которые выбрасывают мусор.

      Начальник кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Яковлев в интервью ТАСС сообщили, что поиск людей продолжается. К разбору завалов привлечены студенты. Торговый центр будет расчищен от мусора к 12:00 по местному времени (16:00 мск). После этого начнется оценка устойчивости конструкций здания. Накануне глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что «Зимняя вишня» будет снесена.

      По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин приехал в Кемерово и возложил цветы в память о погибших. Позже на совещании глава государства назвал в числе причин пожара преступную халатность и разгильдяйство.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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