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    СМИ: установлен очаг возгорания в «Зимней вишне»

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    СМИ: установлен очаг возгорания в «Зимней вишне»

    СМИ: установлен очаг возгорания в «Зимней вишне»

    СМИ: установлен очаг возгорания в «Зимней вишне»
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Специалисты МЧС установили очаг возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

    Как сообщает РБК со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС, предварительные результаты пожарно-технической экспертизы говорят о том, что очаг термического воздействия в здании ТЦ находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. В этом месте был проложен силовой кабель.

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    Ранее следствие предварительно установило, что пожар возник в игровой комнате — в детской батутной яме. Дальше огонь перекинулся на сетку, свисающую с потолка, и мягкий пол из горючих материалов, а затем стремительно распространился на другие помещения.

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    Согласно официальным данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. По этому делу под арест взяты пять человек, в том числе Александр Никитин, который отвечал за пожарную сигнализацию в ТЦ. Выяснилось, что по образованию он повар-кондитер.

    Кроме того, накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово говорили о запахе горящей проводки за сутки до трагедии, но на это никто не обращал внимания.

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