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    Посетители «Зимней вишни» жаловались на запах проводки за сутки до пожара

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    Посетители «Зимней вишни» жаловались на запах проводки за сутки до пожара

    Посетители «Зимней вишни» жаловались на запах проводки за сутки до пожара

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово говорили о запахе горящей проводки за сутки до трагедии, но на это не обращали внимание.

    Глав СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что следователи общаются с очевидцами, которые заявляли о подозрительном запахе в ТЦ «Зимняя вишня» накануне трагедии.

    Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили, что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это. Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций».

    Бастрыкин также отметил, что проверки в «Зимней вишне» проводились, «мягко говоря, не слишком добросовестно».

    Ранее стало известно, что у сотрудника, отвечавшего за пожарную сигнализацию в ТРЦ «Зимняя вишня», не было профильного образования — он работал поваром-кондитером. А руководитель ЧОП, охранявшего здание, сбежал после начала пожара, не включив систему оповещения людей.

    Также Александр Бастрыкин сообщил, что следствие рассматривает две основных версии пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Это неисправность системы противопожарной безопасности и версия о «самоподжоге с помощью открытого огня».

    смотретьМЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
    МЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
    Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.

    Сейчас по делу о пожаре проходят пять человек, в том числе технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, а также электрик Александр Никитин и Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ.

    Отметим, что ранее Судденок заявила о поджоге, который устроили подростки «разных национальностей». По словам управляющей, они часто посещали ТРЦ и хулиганили там. В свою очередь инструктор детской площадки рассказал, что причиной пожара могла стать «проводка или искра с потолка». Мужчина заявил, что очаг пожара находился в батутной яме.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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