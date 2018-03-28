Посетители «Зимней вишни» жаловались на запах проводки за сутки до пожара

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово говорили о запахе горящей проводки за сутки до трагедии, но на это не обращали внимание.
Глав СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что следователи общаются с очевидцами, которые заявляли о подозрительном запахе в ТЦ «Зимняя вишня» накануне трагедии.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили, что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это. Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций».
Бастрыкин также отметил, что проверки в «Зимней вишне» проводились, «мягко говоря, не слишком добросовестно».
Ранее стало известно, что у сотрудника, отвечавшего за пожарную сигнализацию в ТРЦ «Зимняя вишня», не было профильного образования — он работал поваром-кондитером. А руководитель ЧОП, охранявшего здание, сбежал после начала пожара, не включив систему оповещения людей.
Также Александр Бастрыкин сообщил, что следствие рассматривает две основных версии пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Это неисправность системы противопожарной безопасности и версия о «самоподжоге с помощью открытого огня».
Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Сейчас по делу о пожаре проходят пять человек, в том числе технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, а также электрик Александр Никитин и Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ.
Отметим, что ранее Судденок заявила о поджоге, который устроили подростки «разных национальностей». По словам управляющей, они часто посещали ТРЦ и хулиганили там. В свою очередь инструктор детской площадки рассказал, что причиной пожара могла стать «проводка или искра с потолка». Мужчина заявил, что очаг пожара находился в батутной яме.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ: «Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили, что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это. Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций».
Бастрыкин также отметил, что проверки в «Зимней вишне» проводились, «мягко говоря, не слишком добросовестно».
Ранее стало известно, что у сотрудника, отвечавшего за пожарную сигнализацию в ТРЦ «Зимняя вишня», не было профильного образования — он работал поваром-кондитером. А руководитель ЧОП, охранявшего здание, сбежал после начала пожара, не включив систему оповещения людей.
Также Александр Бастрыкин сообщил, что следствие рассматривает две основных версии пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Это неисправность системы противопожарной безопасности и версия о «самоподжоге с помощью открытого огня».
Страшная трагедия в Кемерове произошла 25 марта. На данный момент известно, что пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Сейчас по делу о пожаре проходят пять человек, в том числе технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, а также электрик Александр Никитин и Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ.
Отметим, что ранее Судденок заявила о поджоге, который устроили подростки «разных национальностей». По словам управляющей, они часто посещали ТРЦ и хулиганили там. В свою очередь инструктор детской площадки рассказал, что причиной пожара могла стать «проводка или искра с потолка». Мужчина заявил, что очаг пожара находился в батутной яме.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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