Прокурор просит арестовать повара, отвечавшего за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне»

Прокурор заявил, что у сотрудника, отвечавшего за пожарную сигнализацию в ТРЦ «Зимняя вишня», не было профильного образования.
Во время заседания суда представитель прокуратуры рассказал, что задержанный Александр Никитин получил образование повара-кондитера. Из-за отсутствия у него необходимых навыков сигнализация в торгово-развлекательном комплексе постоянно ложно срабатывала.
Также прокурор сообщил, что во время допроса Никитин рассказал, что раньше работал в организации, которая занималось пожаротушением, и получил необходимые навыки, общаясь с инженером этой организации, передает «Интерфакс». Прокурор попросил арестовать Никитина до 25 мая.
Отметим, что ранее сегодня суд арестовал на два месяца управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок и охранника Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения о пожаре. Также по делу проходят технический директор ТРЦ Георгий Соболев и Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Также прокурор сообщил, что во время допроса Никитин рассказал, что раньше работал в организации, которая занималось пожаротушением, и получил необходимые навыки, общаясь с инженером этой организации, передает «Интерфакс». Прокурор попросил арестовать Никитина до 25 мая.
Отметим, что ранее сегодня суд арестовал на два месяца управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок и охранника Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения о пожаре. Также по делу проходят технический директор ТРЦ Георгий Соболев и Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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