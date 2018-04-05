Предприниматели призвали не сносить уцелевшую часть ТЦ «Зимняя вишня»

Собственники и арендаторы помещений в сгоревшем кемеровском торговом центре попросили местные власти не сносить здание полностью.
Владельцы и арендаторы торговых помещений в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» обратились к местным властям с просьбой не сносить здание целиком. Как сообщил «Интерфаксу» представитель инициативной группы собственников Евгений Белоус, в аварийном состоянии находится только пристройка, а бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которое было перестроено в ТЦ, уцелело.
Евгений Белоус, член инициативной группы собственников: «Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии».
Белоус назвал эмоциональным решение властей региона о сносе торгового центра. Он напомнил, что владельцы и арендаторы помещений брали кредиты и продавали другую собственность для развития в «Зимней вишне». По его словам, большая часть магазинов и торговых точек не была застрахована.
Евгений Белоус: «Они хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно».
Представитель инициативной группы добавил, что предприниматели намерены заказать дополнительную экспертизутехнического состояния здания.
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв в четверг заявил, что судьбу сгоревшего здания «Зимней вишни» будут решать жители города, в первую очередь члены семей погибших. Среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк, в котором могут открыть мемориал или часовню, но отстраивать торговый центр, по словам Цивилёва, на этом месте уже не будут. Ранее власти заявляли, что сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут, а на пожарище появится сквер памяти.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В связи с трагедией в России был объявлен общенациональный траур.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Евгений Белоус, член инициативной группы собственников: «Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии».
Белоус назвал эмоциональным решение властей региона о сносе торгового центра. Он напомнил, что владельцы и арендаторы помещений брали кредиты и продавали другую собственность для развития в «Зимней вишне». По его словам, большая часть магазинов и торговых точек не была застрахована.
Евгений Белоус: «Они хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно».
Представитель инициативной группы добавил, что предприниматели намерены заказать дополнительную экспертизутехнического состояния здания.
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв в четверг заявил, что судьбу сгоревшего здания «Зимней вишни» будут решать жители города, в первую очередь члены семей погибших. Среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк, в котором могут открыть мемориал или часовню, но отстраивать торговый центр, по словам Цивилёва, на этом месте уже не будут. Ранее власти заявляли, что сгоревшую «Зимнюю вишню», скорее всего, снесут, а на пожарище появится сквер памяти.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В связи с трагедией в России был объявлен общенациональный траур.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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