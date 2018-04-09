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    Роскомнадзор не будет блокировать Telegram без решения суда

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    Роскомнадзор не будет блокировать Telegram без решения суда

    Роскомнадзор не будет блокировать Telegram без решения суда

    Глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что ведомство будет действовать последовательно в вопросе с блокировкой Telegram.

    Как сообщил Жаров, Роскомнадзор уже подал соответствующий иск и сейчас ждет решения суда, передает ТАСС.

    Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск, будем ждать решения суда. Пока на этом все. Мы действуем последовательно».

    Напомним, разговоры о скорой блокировке Telegram в России начали звучать после того, как Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Представители мессенджера пытались оспорить приказ, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» кодов расшифровки.

    смотретьРоскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить запрашиваемые данные, и пригрозил ограничить доступ к мессенджеру. Однако 2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не сможет предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, так как это технически невозможно. А в пятницу, 6 апреля, стало известно, что в суд поступил иск Роскомнадзора с просьбой о блокировке Telegram.

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