«Театр абсурда»: постпреды РФ и Великобритании устроили в ООН битву цитат

Постоянные представители России и Великобритании в ООН устроили битву цитат на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери. Аргументируя позиции своих стран, Василий Небензя и Карен Пирс активно цитировали русскую и британскую литературу и даже ссылались на сериалы.
Литературные баталии инициировала британский постпред, решив ответить на мартовское заявление Небензи о том, что правительство Великобритании действует в духе инспектора Лестрейда, спешные выводы которого опровергал Шерлок Холмс.
Карен Пирс, постпред Великобритании в ООН: «В последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию (ОЗХО по Солсбери), когда они являются самым вероятным исполнителем преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти».
Пирс также отметила, что актера из популярного в России сериала о Шерлоке Холмсе тоже зовут Василий.
Небензя в свою очередь, указав на явные нестыковки в британской версии об отравлении Скрипаля, призвал членов совета мыслить логически и обратился к сериалу «Чисто английские убийства».
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «Всем, кто знаком с детективами, например, идущим уже 20 сезонов популярным сериалом „Чисто английские убийства“, известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет».
События последних недель вокруг инцидента в Солсбери Небензя назвал «театром абсурда» и проиллюстрировал происходящее эпизодом из книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла о суде над Валетом за письмо без подписи и адресата. Со словами «ничто не ново в этом мире» дипломат зачитал на английском отрывок, в котором председательствующий на суде Король говорит Валету: «Тем хуже для вас, если подписи нет. Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек». А Королева призывает присяжных «сначала вынести приговор, а потом решение».
Пирс отреагировала сразу и в ответ процитировала слова Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье» Кэролла о том, что та «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное».
Карен Пирс: «Думаю, эта цитата подходит моему российскому коллеге лучше всего».
На заседании российский постпред также посоветовал главе британского МИД Борису Джонсону ознакомиться с названиями романов Достоевского, очевидно, намекая на один из них.
Василий Небензя: «Борис Джонсон сослался на роман Достоевского „Преступление и наказание“, где вся интрига якобы в том, сознается ли преступник сам, или его все же поймают. Роман, в общем-то, не об этом. Это не детектив, как, очевидно, думает, британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение. Мы уже приводили английскую пословицу из этого романа насчет „ста кроликов, которые никогда не станут лошадью“. Я бы посоветовал господину Джонсону почитать другие романы Достоевского или хотя бы ознакомиться с их названиями».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Джонсону монологом следователя из «Преступления и наказания».
Карен Пирс, постпред Великобритании в ООН: «В последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию (ОЗХО по Солсбери), когда они являются самым вероятным исполнителем преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти».
Пирс также отметила, что актера из популярного в России сериала о Шерлоке Холмсе тоже зовут Василий.
Небензя в свою очередь, указав на явные нестыковки в британской версии об отравлении Скрипаля, призвал членов совета мыслить логически и обратился к сериалу «Чисто английские убийства».
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «Всем, кто знаком с детективами, например, идущим уже 20 сезонов популярным сериалом „Чисто английские убийства“, известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет».
События последних недель вокруг инцидента в Солсбери Небензя назвал «театром абсурда» и проиллюстрировал происходящее эпизодом из книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла о суде над Валетом за письмо без подписи и адресата. Со словами «ничто не ново в этом мире» дипломат зачитал на английском отрывок, в котором председательствующий на суде Король говорит Валету: «Тем хуже для вас, если подписи нет. Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек». А Королева призывает присяжных «сначала вынести приговор, а потом решение».
Пирс отреагировала сразу и в ответ процитировала слова Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье» Кэролла о том, что та «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное».
Карен Пирс: «Думаю, эта цитата подходит моему российскому коллеге лучше всего».
На заседании российский постпред также посоветовал главе британского МИД Борису Джонсону ознакомиться с названиями романов Достоевского, очевидно, намекая на один из них.
Василий Небензя: «Борис Джонсон сослался на роман Достоевского „Преступление и наказание“, где вся интрига якобы в том, сознается ли преступник сам, или его все же поймают. Роман, в общем-то, не об этом. Это не детектив, как, очевидно, думает, британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение. Мы уже приводили английскую пословицу из этого романа насчет „ста кроликов, которые никогда не станут лошадью“. Я бы посоветовал господину Джонсону почитать другие романы Достоевского или хотя бы ознакомиться с их названиями».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Джонсону монологом следователя из «Преступления и наказания».
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