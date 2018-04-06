Постпред РФ указал Совбезу ООН на явные противоречия в деле Скрипаля

Василий Небензя заявил, что Россия стремится разобраться в ситуации с отравлением в английском Солсбери, но в представленной Великобританией «мутной истории» — масса нестыковок.
В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по так называемому делу Скрипаля. Его созвала Москва после того, как в Гааге на сессии исполкома Организации по запрещению химоружия западные страны не поддержали предложение о совместном российско-британском расследовании.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Великобритания выдает свою версию по делу Скрипалей за окончательный вердикт. Он добавил, что у России до сих пор остается очень много вопросов к событиям в Солсбери: в расследовании много нестыковок.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Если это сверхмощное вещество, которое было распылено на дверной ручке, а именно к этому, судя по всему, склоняется следствие, то как Скрипали могли оставаться на ногах и в сознании еще несколько часов? При том, что прибывший на место полицейский сразу потерял сознание? Как они вообще все смогли выжить после этого? Единственное разумное объяснение: им был введен антидот. Чтобы это сделать образец именно такого же, а не просто похожего вещества, должен был находиться под рукой».
По словам Небензи, Лондон принялся отравлять отношения России с другими странами, заставляя их последовать дурному примеру. Однако, добавил наш постпред, абсурдные обвинения в адрес нашей страны по делу Скрипаля «не сойдут Великобритании с рук», и что «история с расследованием инцидента в Солсбери еще далека от завершения». Небензя также сообщил, что Россия вновь подготовила проект заявления для Совбеза ООН по этому инциденту, и призвал его принять.
В своем выступлении постпред России также попросил Великобританию объяснить, зачем бы вообще России могло потребоваться совершать покушение на Скрипаля столь странным и опасным резонансным способом, при том, что он не представлял никакой угрозы. Небензя также подчеркнул, что как Лондон в своих обвинениях опирается лишь на домыслы, так и Россия может предположить «с большой долей вероятности», что за этой грандиозной провокацией «стоят спецслужбы некоторых стран».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Великобритания выдает свою версию по делу Скрипалей за окончательный вердикт. Он добавил, что у России до сих пор остается очень много вопросов к событиям в Солсбери: в расследовании много нестыковок.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Если это сверхмощное вещество, которое было распылено на дверной ручке, а именно к этому, судя по всему, склоняется следствие, то как Скрипали могли оставаться на ногах и в сознании еще несколько часов? При том, что прибывший на место полицейский сразу потерял сознание? Как они вообще все смогли выжить после этого? Единственное разумное объяснение: им был введен антидот. Чтобы это сделать образец именно такого же, а не просто похожего вещества, должен был находиться под рукой».
По словам Небензи, Лондон принялся отравлять отношения России с другими странами, заставляя их последовать дурному примеру. Однако, добавил наш постпред, абсурдные обвинения в адрес нашей страны по делу Скрипаля «не сойдут Великобритании с рук», и что «история с расследованием инцидента в Солсбери еще далека от завершения». Небензя также сообщил, что Россия вновь подготовила проект заявления для Совбеза ООН по этому инциденту, и призвал его принять.
В своем выступлении постпред России также попросил Великобританию объяснить, зачем бы вообще России могло потребоваться совершать покушение на Скрипаля столь странным и опасным резонансным способом, при том, что он не представлял никакой угрозы. Небензя также подчеркнул, что как Лондон в своих обвинениях опирается лишь на домыслы, так и Россия может предположить «с большой долей вероятности», что за этой грандиозной провокацией «стоят спецслужбы некоторых стран».
Комментарии