Захарова ответила Джонсону монологом следователя из «Преступления и наказания»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова процитировала классика русской и мировой литературы Федора Достоевского, комментируя заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.
Ранее глава МИД Великобритании в ходе выступления перед иностранными дипломатами сравнил дело Скрипаля с романом Достоевского «Преступление и наказание» в том смысле, что «все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга посоветовала британскому дипломату внимательнее читать классика русской литературы и обратить внимание на слова следователя Порфирия Петровича, который говорил, что из одних подозрений невозможно составить обвинение. Она процитировала отрывок из монолога Порфирия Петровича.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В отличие от вас (Борис Джонсон — ред.), мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: „Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с“».
На этом же брифинге Захарова ответила на сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии, которое ранее допустил Джонсон. Представитель МИД РФ рассказала, что среди почетных гостей XI Олимпийских игр в гитлеровской Германии, среди прочих, упоминаются лорд Портал Лаверстон, глава Национального Олимпийского комитета Уильям Джонс, а также другие члены британской элиты. Все они приехали на Игры в Берлине по собственному желанию, хотя в Германии в тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.
Напомним, бывший британский шпион 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга посоветовала британскому дипломату внимательнее читать классика русской литературы и обратить внимание на слова следователя Порфирия Петровича, который говорил, что из одних подозрений невозможно составить обвинение. Она процитировала отрывок из монолога Порфирия Петровича.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В отличие от вас (Борис Джонсон — ред.), мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: „Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с“».
На этом же брифинге Захарова ответила на сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии, которое ранее допустил Джонсон. Представитель МИД РФ рассказала, что среди почетных гостей XI Олимпийских игр в гитлеровской Германии, среди прочих, упоминаются лорд Портал Лаверстон, глава Национального Олимпийского комитета Уильям Джонс, а также другие члены британской элиты. Все они приехали на Игры в Берлине по собственному желанию, хотя в Германии в тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.
Напомним, бывший британский шпион 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».
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