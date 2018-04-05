Отравителя сотрудников авиазавода в Таганроге поместили под домашний арест

Сотрудника таганрогского авиазавода, отравившего своих коллег таллием, поместили под домашний арест.
Решение принял Таганрогский городской суд. Под арестом мужчина пробудет два месяца, сообщили в пресс-службе суда.
Пресс-служба суда: «Таганрогским городским судом удовлетворено ходатайство дознавателя, поддержанное прокурором, об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого по делу об отравлении таллием на ПАО „ТАНТК им. Г. М. Бериева. По результатам рассмотрения ходатайства подозреваемому Шульге В. Ю. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 3 июня 2018 года“».
Отмечается, что Шульга полностью признал свою вину.
Отравителя сотрудников авиазавода в Таганроге задержали накануне. Им оказался 37-летний ведущий инженер-конструктор на предприятии. Коллеги задержанного рассказали, что у него был конфликт с одним из пострадавших. По версии правоохранителей, Шульга отравил своих коллег тяжелым металлом таллием, который подсыпал в кулер с водой.
Напомним, в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева сейчас идет расследование массового отравления таллием. Наличие солей ядовитого вещества было обнаружено в крови у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек, всем им диагностировали легкую степень отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Пресс-служба суда: «Таганрогским городским судом удовлетворено ходатайство дознавателя, поддержанное прокурором, об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого по делу об отравлении таллием на ПАО „ТАНТК им. Г. М. Бериева. По результатам рассмотрения ходатайства подозреваемому Шульге В. Ю. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 3 июня 2018 года“».
Отмечается, что Шульга полностью признал свою вину.
Отравителя сотрудников авиазавода в Таганроге задержали накануне. Им оказался 37-летний ведущий инженер-конструктор на предприятии. Коллеги задержанного рассказали, что у него был конфликт с одним из пострадавших. По версии правоохранителей, Шульга отравил своих коллег тяжелым металлом таллием, который подсыпал в кулер с водой.
Напомним, в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева сейчас идет расследование массового отравления таллием. Наличие солей ядовитого вещества было обнаружено в крови у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек, всем им диагностировали легкую степень отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Комментарии