Отравитель сотрудников авиазавода в Таганроге сыпал таллий в кулер с водой

Правоохранители рассказали, как задержанный за отравление коллег сотрудник авиазавода в Таганроге мог совершить преступление.
Сотрудник авиазавода в Таганроге отравил своих коллег тяжелым металлом таллием, подсыпав его в кулер с водой. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Источник: «(Подозреваемый) сыпал таллий в воду сотрудникам в кулер».
Ранее в среду стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге тяжелым металлом таллием. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Владислав Шульга, ему 37 лет, он занимает должность ведущего инженера-конструктора на предприятии. Коллеги задержанного рассказали, что у Шульги был конфликт с одним из пострадавших.
Напомним, в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева сейчас идет расследование массового отравления таллием. Наличие солей ядовитого вещества было обнаружено в крови у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек, всем им диагностировали легкую степень отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Источник: «(Подозреваемый) сыпал таллий в воду сотрудникам в кулер».
Ранее в среду стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге тяжелым металлом таллием. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Владислав Шульга, ему 37 лет, он занимает должность ведущего инженера-конструктора на предприятии. Коллеги задержанного рассказали, что у Шульги был конфликт с одним из пострадавших.
Напомним, в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева сейчас идет расследование массового отравления таллием. Наличие солей ядовитого вещества было обнаружено в крови у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек, всем им диагностировали легкую степень отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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