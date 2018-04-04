Задержан подозреваемый в отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного
научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. По словам собеседника агентсва, задержанному 37 лет, он житель Таганрога. По некоторым данным, работал на авиазаводе.
Источник: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления».
Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек.
Как сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, все пострадавшие подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую степень отравления.
Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города. По факту случившегося заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Источник: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления».
Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек.
Как сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, все пострадавшие подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую степень отравления.
Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города. По факту случившегося заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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