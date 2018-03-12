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    Уголовное дело возбудили после отравления таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

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    Уголовное дело возбудили после отравления таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

    Уголовное дело возбудили после отравления таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

    В Таганроге возбудили уголовное дело после отравления таллием сотрудников авиазавода.

    Как рассказали «Интерфаксу» в ГУ МВД России по региону, по факту отравления проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело.

    ГУ МВД РФ по региону: «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья)».

    Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников двух отделов завода — юридического и экономического. Всего к медикам обратились 37 человек. При этом сильнее всех пострадал ведущий инженер-конструктор Константин Колесников.

    Именно супруга инженера первой рассказала в соцсетях, что у Колесникова стали выпадать волосы и наблюдались острые боли в брюшной полости. Медики обнаружили в организме мужчины наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз. Отравление было выявлено лишь в конце января 2018 года.

    Как сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую степень отравления.

    Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города.

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