Уголовное дело возбудили после отравления таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

В Таганроге возбудили уголовное дело после отравления таллием сотрудников авиазавода.
Как рассказали «Интерфаксу» в ГУ МВД России по региону, по факту отравления проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД РФ по региону: «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья)».
Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников двух отделов завода — юридического и экономического. Всего к медикам обратились 37 человек. При этом сильнее всех пострадал ведущий инженер-конструктор Константин Колесников.
Именно супруга инженера первой рассказала в соцсетях, что у Колесникова стали выпадать волосы и наблюдались острые боли в брюшной полости. Медики обнаружили в организме мужчины наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз. Отравление было выявлено лишь в конце января 2018 года.
Как сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую степень отравления.
Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города.
ГУ МВД РФ по региону: «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья)».
Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников двух отделов завода — юридического и экономического. Всего к медикам обратились 37 человек. При этом сильнее всех пострадал ведущий инженер-конструктор Константин Колесников.
Именно супруга инженера первой рассказала в соцсетях, что у Колесникова стали выпадать волосы и наблюдались острые боли в брюшной полости. Медики обнаружили в организме мужчины наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз. Отравление было выявлено лишь в конце января 2018 года.
Как сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую степень отравления.
Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города.
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