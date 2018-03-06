Бытовой конфликт мог стать причиной отравления таллием 27 сотрудников авиазавода в Таганроге

Руководство таганрогского авиазавода, на котором произошло массовое отравление таллием, возьмет на себя все расходы по выплате компенсаций за лечение пострадавших
Генеральный директор авиазавода Юрий Грудинин подтвердил ТАСС, что всю помощь пострадавшим сотрудникам предприятие взяло на себя. «Любые деньги, которые будут потрачены, будут компенсированы», — отметил руководитель предприятия.
На заводе сейчас проводится проверка, рассматривается версия бытового конфликта.
Юрий Грудинин, директор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева: «Таллий на предприятии не используется. Это бытовой конфликт».
Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников двух отделов завода — юридического и экономического. При этом сильнее всех пострадал ведущий инженер-конструктор Константин Колесников.
Именно супруга инженера первой рассказала в соцсетях, что у Колесникова стали выпадать волосы и наблюдались острые боли в брюшной полости. Медики обнаружили в организме мужчины наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз. Отравление было выявлено лишь в конце января 2018 года.
На заводе сейчас проводится проверка, рассматривается версия бытового конфликта.
Юрий Грудинин, директор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева: «Таллий на предприятии не используется. Это бытовой конфликт».
Ранее сообщалось, что на таганрогском предприятии идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников двух отделов завода — юридического и экономического. При этом сильнее всех пострадал ведущий инженер-конструктор Константин Колесников.
Именно супруга инженера первой рассказала в соцсетях, что у Колесникова стали выпадать волосы и наблюдались острые боли в брюшной полости. Медики обнаружили в организме мужчины наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз. Отравление было выявлено лишь в конце января 2018 года.
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