Названо имя подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

Задержанный по делу об отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге таллием также работает на этом предприятии/
37-летнего подозреваемого зовут Владислав Шульга, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Источник: «Задержанный является сотрудником завода, его зовут Владислав Шульга, он житель Таганрога».
Напомним, на предприятии сейчас идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек. Всем им диагностировали легкую степень отравления. Источник отравления пока не выявлен, однако на предприятии ужесточили контроль качества питьевой воды.
По факту происшествия было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Сегодня же стало известно о задержании местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.
Как рассказал агентству один из пострадавших сотрудников завода, у задержанного был конфликт с другим сотрудником, также получившим отравление.
Сотрудник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева: «Был конфликт между ним и одним из пострадавших от отравления. Это самое простое, на что можно было обратить внимание и кого можно было сделать виноватым. Если преступление было направлено против сотрудника, с которым был конфликт, то этот факт еще более странный, потому что он в итоге меньше всех пострадал».
Больше всех пострадал от отравления ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников: норма ядовитого вещества в его организме была превышена в 150 раз. Однако он сообщил, что у него никакого конфликта с Шульгой не было. По его словам, Шульга также занимает должность ведущего инженера-конструктора.
Источник: «Задержанный является сотрудником завода, его зовут Владислав Шульга, он житель Таганрога».
Напомним, на предприятии сейчас идет расследование массового отравления таллием — тяжелым металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Наличие солей таллия в крови было обнаружено у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек. Всем им диагностировали легкую степень отравления. Источник отравления пока не выявлен, однако на предприятии ужесточили контроль качества питьевой воды.
По факту происшествия было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Сегодня же стало известно о задержании местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.
Как рассказал агентству один из пострадавших сотрудников завода, у задержанного был конфликт с другим сотрудником, также получившим отравление.
Сотрудник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева: «Был конфликт между ним и одним из пострадавших от отравления. Это самое простое, на что можно было обратить внимание и кого можно было сделать виноватым. Если преступление было направлено против сотрудника, с которым был конфликт, то этот факт еще более странный, потому что он в итоге меньше всех пострадал».
Больше всех пострадал от отравления ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников: норма ядовитого вещества в его организме была превышена в 150 раз. Однако он сообщил, что у него никакого конфликта с Шульгой не было. По его словам, Шульга также занимает должность ведущего инженера-конструктора.
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