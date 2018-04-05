Власти Финляндии дали разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне.
Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Из сообщения правительства Финляндии: «5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии».
В сообщении говорится, что из 1220 километров газопровода по дну Балтийского моря около 374 пройдут по исключительной экономической зоне Финляндии. Также указывается, что разрешение носит условный характер. Это означает, что проект строительства должен соответствовать условиям, изложенным в решении финского правительства. Отмечается, что разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.
В конце марта разрешение на строительство «Северного потока — 2» дала Германия. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ожидает получить разрешения на строительство газопровода в Швеции и Дании.
Между тем на украинские депутаты сегодня обратились к мировому сообществу с призывом запретить строительство «Северного потока — 2». По их мнению, введение газопровода в эксплуатацию «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы». Ранее в Киеве подсчитали экономические потери от запуска газопровода и пришли к выводу, что страна потеряет 3 млрд долларов.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции, Дании и Финляндии. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.
Из сообщения правительства Финляндии: «5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии».
В сообщении говорится, что из 1220 километров газопровода по дну Балтийского моря около 374 пройдут по исключительной экономической зоне Финляндии. Также указывается, что разрешение носит условный характер. Это означает, что проект строительства должен соответствовать условиям, изложенным в решении финского правительства. Отмечается, что разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.
В конце марта разрешение на строительство «Северного потока — 2» дала Германия. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ожидает получить разрешения на строительство газопровода в Швеции и Дании.
Между тем на украинские депутаты сегодня обратились к мировому сообществу с призывом запретить строительство «Северного потока — 2». По их мнению, введение газопровода в эксплуатацию «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы». Ранее в Киеве подсчитали экономические потери от запуска газопровода и пришли к выводу, что страна потеряет 3 млрд долларов.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции, Дании и Финляндии. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.
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