Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение о строительстве и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
В ведомстве пояснили, что провели тщательную проверку, включая оценку воздействия на окружающую среду, и пришли к выводу, что препятствий для прохождения трубопровода протяженностью 31 км по морскому дну нет.
Ранее разрешение на строительство газопровода выдало Горное ведомство города Штральзунд. Таким образом, все разрешения на реализацию проекта «Северный поток — 2» на территории Германии Nord Stream 2 AG уже получил.
В середине февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2».
Согласование строительства газопровода на территории России, Финляндии, Швеции и Дании еще в процессе.
Ранее разрешение на строительство газопровода выдало Горное ведомство города Штральзунд. Таким образом, все разрешения на реализацию проекта «Северный поток — 2» на территории Германии Nord Stream 2 AG уже получил.
В середине февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2».
Согласование строительства газопровода на территории России, Финляндии, Швеции и Дании еще в процессе.
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