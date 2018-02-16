Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с
премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2».
Трансляция встречи канцлера Германии с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким велась на сайте правительства ФРГ.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «У нас разные взгляды на „Северный поток“. Мы (Германия) считаем этот проект экономическим. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации».
Ранее компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока — 2») получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.
Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «У нас разные взгляды на „Северный поток“. Мы (Германия) считаем этот проект экономическим. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации».
Ранее компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока — 2») получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.
Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
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