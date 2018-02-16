Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не представляет угрозы

    4 комментария

    Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не представляет угрозы

    Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не представляет угрозы

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2».

    Трансляция встречи канцлера Германии с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким велась на сайте правительства ФРГ.

    Ангела Меркель, канцлер Германии: «У нас разные взгляды на „Северный поток“. Мы (Германия) считаем этот проект экономическим. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации».

    смотретьОператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии
    Оператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии
    Ранее компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока — 2») получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

    смотреть«Все по плану»: «Газпром» подписал все контракты на материалы для «Северного потока — 2»
    «Все по плану»: «Газпром» подписал все контракты на материалы для «Северного потока — 2»
    В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.

    Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru