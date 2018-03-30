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    Украина потеряет 3 млрд долларов после запуска «Северного потока — 2»

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    Украина потеряет 3 млрд долларов после запуска «Северного потока — 2»

    Украина потеряет 3 млрд долларов после запуска «Северного потока — 2»

    В Киеве подсчитали экономические потери от запуска проекта «Северный поток — 2».

    Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрия Витренко заявил, что Украина потеряет до 3% ВВП в случае запуска российской газотранспортной системы.

    Юрия Витренко, коммерческого директора компании «Нафтогаз»: «Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно три процента ВВП… Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз)».

    По словам Витренко, в Киеве ждут помощи Евросоюза, который мог бы повлиять на запуск «Северного потока — 2».

    смотретьГермания выдала полный пакет разрешений на «Северный поток — 2»
    Германия выдала полный пакет разрешений на «Северный поток — 2»
    Напомним, накануне, 27 марта, стало известно, что немецкие власти выдали окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море. В Берлине пришли к выводу, что препятствий для прохождения трубопровода протяженностью 31 км по морскому дну нет.

    Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции, Дании и Финляндии. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.

    Сейчас транзит российского газа осуществляется через территорию Украины.

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