Украинский «Нафтогаз» прокомментировал решение Берлина, разрешившего строительство газопровода «Северный поток — 2».
В украинской компании подчеркнули, что разочарованы решением Германии, хотя оно и было ожидаемым. При этом в «Нафтогазе» отметили, что намерены и дальше мешать российскому проекту.
«Нафтогаз»: «Это неприятный, но прогнозируемый шаг. Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, который поможет нам и нашим союзникам, — это завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается».
Кроме того, в «Нафтогазе» обратили внимание на то, что Германия называет проект исключительно коммерческим, хотя «большинство стран ЕС, Украина, США, Канада так не считают».
Напомним, накануне, 27 марта, стало известно, что немецкие власти выдали окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море. В Берлине пришли к выводу, что препятствий для прохождения трубопровода протяженностью 31 км по морскому дну нет.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа, видит в этом угрозу для себя.
«Нафтогаз»: «Это неприятный, но прогнозируемый шаг. Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, который поможет нам и нашим союзникам, — это завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается».
Кроме того, в «Нафтогазе» обратили внимание на то, что Германия называет проект исключительно коммерческим, хотя «большинство стран ЕС, Украина, США, Канада так не считают».
Напомним, накануне, 27 марта, стало известно, что немецкие власти выдали окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море. В Берлине пришли к выводу, что препятствий для прохождения трубопровода протяженностью 31 км по морскому дну нет.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа, видит в этом угрозу для себя.
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