Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    Решение Германии по «Северному потоку — 2» огорчило Киев

    1 комментарий

    Решение Германии по «Северному потоку — 2» огорчило Киев

    Решение Германии по «Северному потоку — 2» огорчило Киев

    Украинский «Нафтогаз» прокомментировал решение Берлина, разрешившего строительство газопровода «Северный поток — 2».

    В украинской компании подчеркнули, что разочарованы решением Германии, хотя оно и было ожидаемым. При этом в «Нафтогазе» отметили, что намерены и дальше мешать российскому проекту.

    «Нафтогаз»: «Это неприятный, но прогнозируемый шаг. Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, который поможет нам и нашим союзникам, — это завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается».

    Кроме того, в «Нафтогазе» обратили внимание на то, что Германия называет проект исключительно коммерческим, хотя «большинство стран ЕС, Украина, США, Канада так не считают».

    смотретьГермания выдала полный пакет разрешений на «Северный поток — 2»
    Германия выдала полный пакет разрешений на «Северный поток — 2»
    Напомним, накануне, 27 марта, стало известно, что немецкие власти выдали окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море. В Берлине пришли к выводу, что препятствий для прохождения трубопровода протяженностью 31 км по морскому дну нет.

    Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа, видит в этом угрозу для себя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru