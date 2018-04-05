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    Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока — 2»

    4 комментария
    Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока — 2»

    Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока — 2»

    Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока — 2»

    Депутаты Верховной рады Украины обратились к парламентам и правительствам других государств с призывом запретить строительство газопровода «Северный поток — 2».

    Из заявления Верховной рады: «Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта».

    Украинские парламентарии заявили, что строительство «Северного потока -2» «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы», и предложили провести консультации правительства и Еврокомиссии о недопустимости строительства газопровода, передает РИА Новости.

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции, Дании и Финляндии. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.

    В конце марта Германия разрешила строительство «Северного потока-2». Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.



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