Британский представитель не пришел на заседание ОЗХО по делу Скрипаля

Великобритания избегает взаимодействия с Россией по делу Скрипаля, но при этом продолжает пропаганду в публичном пространстве, заявила сегодня российская делегация в Гааге, где по инициативе Москвы прошло собрание исполнительного совета ОЗХО.
Российская сторона рассчитывает добиться истины в расследовании дела Скрипаля именно через эту структуру. В стенах ОЗХО пытаются вывести формулу реакции на всю эту историю. Ранее Россия задала организации 13 вопросов по делу Скрипаля. В ОЗХО уже дали ответы; как сообщили в постпредстве РФ, их изучают.
Вопросов много. Главный — где доказательства того, что «Новичок» произведен именно в России? Результатов же мало, так как Великобритания отвергает сотрудничество с РФ. В последний момент на заседание исполнительного совета ОЗХО по непонятным причинам не пришел представитель Великобритании. При этом на собрании директор организации Ахмет Узюмджу раскрыл детали анализа отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери.
В этом контексте представляющий нашу сторону заместитель министра промышленности Георгий Каламанов резонно заметил, что Великобритании следовало бы привезти в Гаагу своих экспертов, чтобы от них можно было получить ответы на вопросы. Глава химико-технической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко заявил, что Россия признает выводы любого расследования инцидента в Солсбери, если они будут базироваться на неопровержимых фактах. Рыбальченко добавил, что любая совершенная химическая лаборатория со специальным оборудованием может производить отравляющие вещества типа «Новичок», но относить эти токсины исключительно к России как к источнику их получения некорректно.
По этой причине, а также учитывая очевидное нежелание Великобритании сотрудничать, Россия предложила создать многостороннюю экспертную комиссию. Но Великобритания ответила отказом. По словам ее представителя, это отвлекающий маневр, так как с помощью большего количества дезинформации российские власти хотят избежать ответа на заданные им вопросы. При этом результаты анализа проб отравляющего вещества будут отправлены ОЗХО в первую очередь в Лондон, и Лондон уже решит, с кем будет делиться этими данными.
Сегодня же стало известно, что МИД Великобритании удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. В ведомстве объяснили, что сообщение было опубликовано во время брифинга британского посла в Москве, и его слова были искажены. При этом сообщение было удалено вскоре после того, как глава лаборатории в Портон-Дауне заявил, что российское происхождение отравляющего вещества не доказано, а власти Великобритании использовали «ряд других источников», чтобы сделать свои выводы.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Вопросов много. Главный — где доказательства того, что «Новичок» произведен именно в России? Результатов же мало, так как Великобритания отвергает сотрудничество с РФ. В последний момент на заседание исполнительного совета ОЗХО по непонятным причинам не пришел представитель Великобритании. При этом на собрании директор организации Ахмет Узюмджу раскрыл детали анализа отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери.
В этом контексте представляющий нашу сторону заместитель министра промышленности Георгий Каламанов резонно заметил, что Великобритании следовало бы привезти в Гаагу своих экспертов, чтобы от них можно было получить ответы на вопросы. Глава химико-технической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко заявил, что Россия признает выводы любого расследования инцидента в Солсбери, если они будут базироваться на неопровержимых фактах. Рыбальченко добавил, что любая совершенная химическая лаборатория со специальным оборудованием может производить отравляющие вещества типа «Новичок», но относить эти токсины исключительно к России как к источнику их получения некорректно.
По этой причине, а также учитывая очевидное нежелание Великобритании сотрудничать, Россия предложила создать многостороннюю экспертную комиссию. Но Великобритания ответила отказом. По словам ее представителя, это отвлекающий маневр, так как с помощью большего количества дезинформации российские власти хотят избежать ответа на заданные им вопросы. При этом результаты анализа проб отравляющего вещества будут отправлены ОЗХО в первую очередь в Лондон, и Лондон уже решит, с кем будет делиться этими данными.
Сегодня же стало известно, что МИД Великобритании удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. В ведомстве объяснили, что сообщение было опубликовано во время брифинга британского посла в Москве, и его слова были искажены. При этом сообщение было удалено вскоре после того, как глава лаборатории в Портон-Дауне заявил, что российское происхождение отравляющего вещества не доказано, а власти Великобритании использовали «ряд других источников», чтобы сделать свои выводы.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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