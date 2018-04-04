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    Британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

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    Британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

    Британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

    Министерство иностранных дел Великобритании объяснило, почему удалило из своего Twitter сообщение о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.

    Как сообщили изданию Sky News в британском МИДе, твит от 22 марта был записан со слов посла Великобритании в России Лори Бристоу, речь которого транслировалась в режиме реального времени на странице дипмиссии в Twitter — UKinRussia. В этом твите говорилось следующее: «Анализы, проведенные ведущими экспертами в оборонной научной и технической лаборатории в Портон-Дауне, ясно дают понять, что боевое нервно-паралитическое вещество „Новичок“, использованное для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произведено в России. Портон-Даун — лаборатория, аккредитованная ОЗХО».

    Однако теперь, спустя две недели, вдруг выяснилось, что эта запись «неточно передавала» слова Бристоу, поэтому она и была стерта, объяснили в Форин-офисе.


    смотретьБританские эксперты не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
    Британские эксперты не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
    Примечательно, что это произошло буквально на следующий день после того, как глава британской военной лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил: эксперты так и не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России.

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