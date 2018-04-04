Британский МИД удалил твит об отравлении Скрипалей российским «Новичком»

Министерство иностранных дел Великобритании удалило из своего Twitter сообщение о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.
В твите, в частности, утверждалось, что эксперты из лаборатории в Портон-Дауне «точно установили», что Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическом веществом типа «Новичок», которое было произведено в России.
В посольстве РФ в Лондоне уже задались вопросом о том, почему британский МИД решил удалить сообщение, опубликованное 22 марта.
Напомним, Сергей Скрипаль, сотрудничавший с британскими спецслужбами, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон поспешил обвинить в атаке Москву. Однако накануне в лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали действительно были отравлены «Новичком», однако никаких доказательств того, что оно было произведено в РФ, нет.
После этого в британском МИД признали, что заявление о вине России отчасти основывалось на предположениях и собственных оценках информации. При этом в Лондоне подчеркнули, что не отказывают от заявлений о том, что к отравлению экс-полковника ГРУ якобы причастна Москва.
В посольстве РФ в Лондоне уже задались вопросом о том, почему британский МИД решил удалить сообщение, опубликованное 22 марта.
Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 апреля 2018 г.
Напомним, Сергей Скрипаль, сотрудничавший с британскими спецслужбами, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон поспешил обвинить в атаке Москву. Однако накануне в лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали действительно были отравлены «Новичком», однако никаких доказательств того, что оно было произведено в РФ, нет.
После этого в британском МИД признали, что заявление о вине России отчасти основывалось на предположениях и собственных оценках информации. При этом в Лондоне подчеркнули, что не отказывают от заявлений о том, что к отравлению экс-полковника ГРУ якобы причастна Москва.
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