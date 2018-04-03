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7 апреля, 13:15
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    МИД Британии: Россию обвинили в отравлении Скрипалей на основе предположений

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay
    МИД Британии: Россию обвинили в отравлении Скрипалей на основе предположений

    МИД Британии: Россию обвинили в отравлении Скрипалей на основе предположений

    МИД Британии: Россию обвинили в отравлении Скрипалей на основе предположений
  • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay

    • МИД Великобритании признал, что вывод о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей был сделан, в том числе, на основе предположений.

    Вывод о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был сделан, в том числе, на основе предположений. Об этом во вторник заявило британское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

    В ведомстве добавили, что ранее располагали данными о том, что бывшие сотрудники российской разведки якобы могут стать целями атак со стороны России. Кроме того, МИД Великобритании настаивает, что в распоряжении Лондона есть сведения о том, что Россия якобы произвела и хранила небольшое количество отравляющего газа.

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    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили заявить о причастности России к отравлению, не предоставив при этом никаких доказательств. По данным британской стороны, Скрипали были отравлены веществом типа «Новичок», разработки которого велись в Советском Союзе.

    Между тем сегодня исследователи из британской военной лаборатории Портон-Даун признали отсутствие доказательств того, что вещество, которым были отправлены Скрипали, было произведено в России.

    В Москве не раз заявляли, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», а также указывали, что источником происхождения химиката могут быть США или Великобритания.

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