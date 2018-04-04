Трамп пообещал странам Балтии 170 миллионов долларов военной помощи

Лидеры Эстонии, Литвы и Латвии удостоились только совместной аудиенции у Дональда Трампа. Гостям из Прибалтики пообещали много денег на укрепление оброноспособности не трудно догадаться от кого. Можно сказать, не зря съездили, но встреча принесла и другие более неожиданные результаты.
Время для балтийского саммита в Вашингтоне выбрано как нельзя более удачно — на гребне волны антироссийской истерии, которая охватила Европу после отравления бывшего шпиона Скрипаля в Солсбери. Уж если рука Кремля с такой легкостью дотянулась до Лондона, то обидеть ближайших соседей для русского медведя — как горшок меда съесть. И главы Эстонии, Латвии и Литвы отправились просить помощи за океан. Дональд Трамп не подвел.
Дональд Трамп, президент США: «Мы вас не бросали и не бросим никогда».
Президент США похвалил гостей за то, что они исправно делают взносы в бюджет НАТО, не то что Германия, которая жадничает, но при этом финансирует строительство «Северного потока — 2». После переговоров в Белом доме стороны подписали меморандум о военной помощи. Вашингтон пообещал 170 миллионов долларов на укрепление обороноспособности и 5 тысяч американских военных, которые примут участие в учениях НАТО, ежегодно проводимых в Балтийском регионе. Маневры станут крупнейшими за последние годы.
Керсти Кальюлайд, президент Эстонии: «Мы стоим сегодня рядом как полноправные партнеры и союзники. Да, страны Балтии маленькие, но мы тоже важны, и не только из-за нашего географического положения».
Как передает корреспондент Ольга Леонова, на итоговой пресс-конференции балтийские гости благодарили за военную помощь, при этом почему-то дружно избегали упоминания России, но зато хором пели дифирамбы большому заокеанскому брату.
Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Под руководством Дональда Трампа США оказывают давление, без которого не было бы никаких дополнительных оборонных расходов в НАТО, дополнительных решений по ротации ВС Соединенных Штатов в наших странах, не было бы готовности изучать вопрос ПВО, в которой мы сильно нуждаемся».
Раймондс Вейонис, президент Латвии: «Соединенные Штаты — наш ближайший друг и союзник. Мы рады, что можем всегда рассчитывать на поддержку в связи со стоящими перед нами вызовами и угрозами».
Между тем Дональд Трамп был настроен миролюбиво. Он упомянул, что готов вывести американские войска из Сирии и хотел бы дружить с Россией, только пока не знает как.
Дональд Трамп: «Ладить с Россией — это хорошая вещь, а не плохая. И, может, мы будем ладить, а, может, нет. Вероятно, никто не был жестче по отношению к России, чем я — Дональд Трамп. Я немало делаю для того, чтобы оказывать давление на Россию. Мы выслали 60 дипломатов. Но я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю».
С высылкой дипломатов у Трампа вышла промашка. В Белом доме, похоже, осознали, что с поддержкой Лондона в его мутном деле об отравлении перегнули палку. И Госдепартамент США сообщил, что Россия может прислать взамен изгнанных сотрудников дипмиссий столько же новых. Американское внешнеполитическое ведомство заявило об этом с надеждой на взаимность, ведь симметричный ответ России не заставил себя ждать.
Дональд Трамп, президент США: «Мы вас не бросали и не бросим никогда».
Президент США похвалил гостей за то, что они исправно делают взносы в бюджет НАТО, не то что Германия, которая жадничает, но при этом финансирует строительство «Северного потока — 2». После переговоров в Белом доме стороны подписали меморандум о военной помощи. Вашингтон пообещал 170 миллионов долларов на укрепление обороноспособности и 5 тысяч американских военных, которые примут участие в учениях НАТО, ежегодно проводимых в Балтийском регионе. Маневры станут крупнейшими за последние годы.
Керсти Кальюлайд, президент Эстонии: «Мы стоим сегодня рядом как полноправные партнеры и союзники. Да, страны Балтии маленькие, но мы тоже важны, и не только из-за нашего географического положения».
Как передает корреспондент Ольга Леонова, на итоговой пресс-конференции балтийские гости благодарили за военную помощь, при этом почему-то дружно избегали упоминания России, но зато хором пели дифирамбы большому заокеанскому брату.
Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Под руководством Дональда Трампа США оказывают давление, без которого не было бы никаких дополнительных оборонных расходов в НАТО, дополнительных решений по ротации ВС Соединенных Штатов в наших странах, не было бы готовности изучать вопрос ПВО, в которой мы сильно нуждаемся».
Раймондс Вейонис, президент Латвии: «Соединенные Штаты — наш ближайший друг и союзник. Мы рады, что можем всегда рассчитывать на поддержку в связи со стоящими перед нами вызовами и угрозами».
Между тем Дональд Трамп был настроен миролюбиво. Он упомянул, что готов вывести американские войска из Сирии и хотел бы дружить с Россией, только пока не знает как.
Дональд Трамп: «Ладить с Россией — это хорошая вещь, а не плохая. И, может, мы будем ладить, а, может, нет. Вероятно, никто не был жестче по отношению к России, чем я — Дональд Трамп. Я немало делаю для того, чтобы оказывать давление на Россию. Мы выслали 60 дипломатов. Но я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю».
С высылкой дипломатов у Трампа вышла промашка. В Белом доме, похоже, осознали, что с поддержкой Лондона в его мутном деле об отравлении перегнули палку. И Госдепартамент США сообщил, что Россия может прислать взамен изгнанных сотрудников дипмиссий столько же новых. Американское внешнеполитическое ведомство заявило об этом с надеждой на взаимность, ведь симметричный ответ России не заставил себя ждать.
Комментарии