Госдеп заявил о возможности замены высланных из США российских дипломатов

Москва может прислать замену высланным из Соединенных Штатов дипломатам. Об этом заявили в Госдепартаменте.
На замену тем 60 российским дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей, Россия может прислать новых, передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента США: «Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США — прим. НТВ.Ru). Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае».
В Вашингтоне исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых решено выслать в ответ на решение Вашингтона.
Представитель Госдепартамента США: «Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии».
В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для новых сотрудников, которые заменят дипломатов, вынужденных покинуть территорию РФ.
Соединенные Штаты 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских дипломатических работников (46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, 12 человек из постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата). Также Вашингтон закрыл генконсульство России в Сиэтле. Эти решения было приняты в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада бездоказательно обвиняет Москву.
Все высланные дипломаты со своими семьями покинули Америку 31 марта, всего в Россию вернулся 171 человек. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Они должны выехать из нашей страны до 5 апреля.
Представитель Госдепартамента США: «Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США — прим. НТВ.Ru). Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае».
В Вашингтоне исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых решено выслать в ответ на решение Вашингтона.
Представитель Госдепартамента США: «Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии».
В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для новых сотрудников, которые заменят дипломатов, вынужденных покинуть территорию РФ.
Соединенные Штаты 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских дипломатических работников (46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, 12 человек из постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата). Также Вашингтон закрыл генконсульство России в Сиэтле. Эти решения было приняты в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада бездоказательно обвиняет Москву.
Все высланные дипломаты со своими семьями покинули Америку 31 марта, всего в Россию вернулся 171 человек. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Они должны выехать из нашей страны до 5 апреля.
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