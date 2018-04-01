Выдворенные властями США российские дипломаты вылетели в Москву

Самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел в субботу из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву.
|
169
Как сообщили ТАСС в посольстве России в Соединенных Штатах, речь идет о прямом рейсе в российскую столицу. До этого первый борт с сотрудниками посольства РФ уже сел в Нью-Йорке, чтобы там забрать также высылаемых работников генконсульства и постоянного представительства России при ООН.
Всего Соединенные Штаты в субботу покидает 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Как ранее отметил в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов, посольство «обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться».
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери, в котором Лондон обвинил Москву, не приведя убедительных доказательств. К высылке российских дипломатов по просьбе Великобритании присоединился ряд европейских стран. В Москве объявили об ответных мерах.
Всего Соединенные Штаты в субботу покидает 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Как ранее отметил в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов, посольство «обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться».
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери, в котором Лондон обвинил Москву, не приведя убедительных доказательств. К высылке российских дипломатов по просьбе Великобритании присоединился ряд европейских стран. В Москве объявили об ответных мерах.
Комментарии