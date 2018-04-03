Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что относится к России жестче всех своих предшественников, однако «в идеале» хотел бы иметь с Москвой хорошие отношения.
|
1327
Такое заявление американский лидер сделал за рабочим ланчем с лидерами трех прибалтийских республик в Белом доме.
Дональд Трамп: «Вероятно, никто (из предшественников. — Прим. ред.) не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп».
При этом Трамп отметил, что « в идеале» США хотели бы все-таки поладить с Россией, и это «было бы хорошо, а не плохо». «Почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей», — заключил глава США.
Трамп также добавил, что теперь США тоже экспортируют нефть и газ, а это «не то, чего России хотелось бы».
Ранее, 20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента РФ. Во время беседы президенты России и США условились провести личную встречу.
Дональд Трамп: «Вероятно, никто (из предшественников. — Прим. ред.) не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп».
При этом Трамп отметил, что « в идеале» США хотели бы все-таки поладить с Россией, и это «было бы хорошо, а не плохо». «Почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей», — заключил глава США.
Трамп также добавил, что теперь США тоже экспортируют нефть и газ, а это «не то, чего России хотелось бы».
Ранее, 20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента РФ. Во время беседы президенты России и США условились провести личную встречу.
Комментарии