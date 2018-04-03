Живой <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Живой 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

    Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

    Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что относится к России жестче всех своих предшественников, однако «в идеале» хотел бы иметь с Москвой хорошие отношения.

    Такое заявление американский лидер сделал за рабочим ланчем с лидерами трех прибалтийских республик в Белом доме.

    Дональд Трамп: «Вероятно, никто (из предшественников. — Прим. ред.) не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп».

    При этом Трамп отметил, что « в идеале» США хотели бы все-таки поладить с Россией, и это «было бы хорошо, а не плохо». «Почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей», — заключил глава США.

    Трамп также добавил, что теперь США тоже экспортируют нефть и газ, а это «не то, чего России хотелось бы».

    Ранее, 20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента РФ. Во время беседы президенты России и США условились провести личную встречу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru