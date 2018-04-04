Сестра Савченко рассказала НТВ о своем обращении к президенту США

Почему Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа спасти свою сестру? Какая опасность грозит в киевской тюрьме Надежде Савченко, ставшей для властей «террористкой»? И что за компромат есть у нее на президента Порошенко?
Во вторник адвокат Виктор Чевгуз отказался представлять интересы Надежды Савченко в суде. Юрист взял самоотвод, как он сам написал в соцсетях. Киевские власти инкриминируют Надежде Савченко подготовку госпереворота и терактов на Украине. Сама Надежда Савченко все обвинения отрицает, и в знак протеста опять объявила голодовку: голодает уже десятый день.
О том, что Савченко страдает за борьбу с коррумпированной властью, говорит и ее сестра Вера Савченко, обратившаяся лично к президенту США.
Вера Савченко, сестра Надежды Савченко: «Я обратилась к Трампу потому, что эта страна и ее политики играли ключевую роль в освобождении Нади из российского плена. И у меня есть надежда, что они обратят внимание на то, что происходит на Украине. Потому что за Савченко идут начальники антикоррупционных служб, на которых пробы негде ставить. И вот на это США должны обратить внимание: эти люди тратят деньги США. Эта страна помогает нам бороться с коррупцией, которая так не хочет отпускать наших старых политиков, и которые маскируют это под новую жизнь».
Вера Савченко также сообщила, что она разделяет опасения многих сторонников Надежды в том, что жизни ее сестры в тюрьме угрожает опасность.
Вера Савченко: «Здесь трудно прогнозировать, потому что она угрожает той системе, которая очень не хочет меняться. Сейчас идет полная узурпация власти Петром Порошенко, и будет нелегкий бой. Мне будет важно сказать это Западу и при этом не навредить моей стране. Высветить ту злодейскую деятельность власти моей страны, потому что эта власть представляет мою страну. И здесь важна такая ювелирная работа».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
О том, что Савченко страдает за борьбу с коррумпированной властью, говорит и ее сестра Вера Савченко, обратившаяся лично к президенту США.
Вера Савченко, сестра Надежды Савченко: «Я обратилась к Трампу потому, что эта страна и ее политики играли ключевую роль в освобождении Нади из российского плена. И у меня есть надежда, что они обратят внимание на то, что происходит на Украине. Потому что за Савченко идут начальники антикоррупционных служб, на которых пробы негде ставить. И вот на это США должны обратить внимание: эти люди тратят деньги США. Эта страна помогает нам бороться с коррупцией, которая так не хочет отпускать наших старых политиков, и которые маскируют это под новую жизнь».
Вера Савченко также сообщила, что она разделяет опасения многих сторонников Надежды в том, что жизни ее сестры в тюрьме угрожает опасность.
Вера Савченко: «Здесь трудно прогнозировать, потому что она угрожает той системе, которая очень не хочет меняться. Сейчас идет полная узурпация власти Петром Порошенко, и будет нелегкий бой. Мне будет важно сказать это Западу и при этом не навредить моей стране. Высветить ту злодейскую деятельность власти моей страны, потому что эта власть представляет мою страну. И здесь важна такая ювелирная работа».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии