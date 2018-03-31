У голодающей в изоляторе Савченко открылась рвота с кровью

У депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в попытке организации государственного переворота, резко ухудшилось состояние. Об этом рассказала ее сестра Вера в эфире «Громадського радио».
Вера Савченко: «Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но, когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело».
По словам сестры депутата, Надежда в изоляторе получает таблетки от желудка и по-прежнему пьет только воду. Кроме этого, она попросила капли для носа.
Напомним, Надежда Савченко была арестована на прошлой неделе на 59 дней, ее подозревают в подготовке переворота и покушений на высших государственных чиновников, в том числе на президента страны Петра Порошенко.
Савченко грозит пожизненное заключение. Сама она считает свое задержание политически мотивированным. В знак протеста с 23 марта она объявила голодовку.
По словам сестры депутата, Надежда в изоляторе получает таблетки от желудка и по-прежнему пьет только воду. Кроме этого, она попросила капли для носа.
Напомним, Надежда Савченко была арестована на прошлой неделе на 59 дней, ее подозревают в подготовке переворота и покушений на высших государственных чиновников, в том числе на президента страны Петра Порошенко.
Савченко грозит пожизненное заключение. Сама она считает свое задержание политически мотивированным. В знак протеста с 23 марта она объявила голодовку.
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