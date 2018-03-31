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    У голодающей в изоляторе Савченко открылась рвота с кровью

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    У голодающей в изоляторе Савченко открылась рвота с кровью

    У голодающей в изоляторе Савченко открылась рвота с кровью

    У голодающей в изоляторе Савченко открылась рвота с кровью
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • У депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в попытке организации государственного переворота, резко ухудшилось состояние. Об этом рассказала ее сестра Вера в эфире «Громадського радио».

    Вера Савченко: «Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но, когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело».

    По словам сестры депутата, Надежда в изоляторе получает таблетки от желудка и по-прежнему пьет только воду. Кроме этого, она попросила капли для носа.

    Напомним, Надежда Савченко была арестована на прошлой неделе на 59 дней, ее подозревают в подготовке переворота и покушений на высших государственных чиновников, в том числе на президента страны Петра Порошенко.

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